L’architetto in prima linea Addio a Claudio Erani | Una vita per l’ambiente

Un altro lutto nel mondo ambientalista. Dopo la scomparsa, pochi giorni fa, di Andrea Gulminelli i Verdi annunciano con grande dolore la perdita di un altro loro esponente,, di 77 anni, morto lunedì all’ospedale cittadino.ha fatto parte dei Verdi fin dalle origini; si candidò con lalista alle comunali di Forlì sotto il simbolo del Sole che Ride nel 1980 e da allora, lo ricorda l’ex senatore Sauro Turroni, "non ha mai fatto mancare il suo apporto e sostegno, candidandosi sempre alle elezioni locali". "I suoi giudizi erano molto netti. All’inizio degli anni duemila, nel periodo assai complicato e difficile in cui i Verdi decisero di entrare nelle giunte di Comune e Provincia, diede un contributo tecnico importante e fu netto e determinato nello schierarsi per l’uscita da maggioranze che facevano di tutto pur di non realizzare gli impegni programmatici stabiliti, facendo scelte inaccettabili per i Verdi, a cominciare dall’inceneritore o dall’ipermercato".