Kingdom Come | Deliverance II disponibile un nuovo trailer

Warhorse Studios e PLAION hanno svelato ilufficiale in CGI diII, intitolato Live A Life Medieval. Realizzato in collaborazione con lo studio di animazione Platige, il video offre una visione ironica delle avventure di Henry nell’Europa medievale. Ilpresenta una reinterpretazione in stile medievale di un’iconica canzone degli anni ’70, ribattezzata 15th Century Boy, che fonde l’atmosfera storica del gioco con un tocco moderno e creativo.Il protagonista, Henry, viene ritratto in un mondo medievale vibrante, vivendo appieno la sua esistenza tra bevute, risse e avventure attraverso la Boemia. Con una combinazione di umorismo e realismo crudo, ilevidenzia le sfide quotidiane che affronta, sottolineandoogni giorno potrebbe essere l’ultimo.