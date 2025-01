Sport.quotidiano.net - Italiano, un viaggio bellissimo. "Bravi, meritavamo di vincere. Castro dev’essere più altruista»

LISBONA (Portogallo) Vincenzodopo il triplice fischio ha l’aria di essere un allenatore felice: "Siamo stati aggressivi ea soffocare le loro fonti del gioco. Siamo calati nel finale ma andiamo via contenti anche oggi". E vissero tutti felici e contenti, però, no. Nonconal rientro negli spogliatoi: ma probabilmente vale anche il contrario. Il siparietto è andato in scena dopo il triplice fischio di Bastien. Il tecnico, letteralmente imbufalito, ha raggiunto il centravanti argentino e a un centimetro dal suo naso gli ha urlato un paio di duri rimproveri.ha reagito con un’invidiabile calma zen non proferendo parola e a quel punto è accorso Holm che saggiamente ha allontanato l’allenatore furente da Santiago. "Situazione accesa no, ma in ogni caso spegniamola subito – commenta il tecnico rossoblù –.