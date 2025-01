Ilnapolista.it - Il Napoli tratta Amuzu ala sinistra dell’Anderlecht. Era nel mirino della Premier (Romano)

Secondo quanto riporta Fabrizio, ilha avviato letiva per l’ala belgaFrancis. Una notizia che conferma come ilnon sia bloccato su alcuni nomi. Il ds Manna invece sonda tutte le opportunità di mercato.Ecco cosa scrivesu X:“Ilsi è avvicinato all’Anderlecht per l’esterno belga Francis, avviata lativa. Sono in corsotive per il trasferimento dell’ala 25enne dopo che anche l’Anderlecht era stato contattato all’iniziosessione di mercato da un clubLeague, come confermano fonti del club“. EXCL:have approached Anderlecht for Belgian winger Francis, negotiations started. Discussions ongoing over transfer fee for 25 year old winger after Anderlecht were also approached fromLeague club earlier in the window, club sources confirm.