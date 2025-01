Il bambino con il pigiama a righe è basato su una storia vera?

Leggi su Cinefilos.it

Ilcon ilsu una?Il romanzo di John Boyne Ilcon ilè stato pubblicato per la prima volta nel 2006 e adattato in un film di successo due anni dopo. È un best-seller internazionale e nel 2016 ha venduto sette milioni di copie. Gli insegnanti di tutto il Regno Unito lo usano come strumento per insegnare l’Olocausto nelle lezioni die di inglese.Molte persone che hanno letto il libro o visto l’adattamento cinematografico credono che si tratti di una, basata su persone ed eventi reali. Tuttavia, è importante capire che il libro è un’opera di fantasia. Gli eventi descritti non sarebbero mai potuti accadere. In questo blog illustro alcune delle inesattezze storiche del libro e le rappresentazioni stereotipate dei personaggi principali che contribuiscono a perpetuare pericolosi miti sull’Olocausto.