Tvzap.it - “Grande Fratello”, soffiata bomba sulla concorrente: chi starebbe per uscire

News Tv. Nuovo appuntamento con il, che ritorna anche questa sera, giovedì 30 gennaio 2025, in diretta su Canale 5. Dopo la diretta di lunedì, che ha vistoa sorpresa Luca Calvani, una delle colonne portanti di questa edizione del reality show, adesso gli occhi sono tutti puntati sui concorrenti in nomination. Uno di loro dovrà abbandonare la casa. Sui social però, corre un gossip: uno degli inquilini della casa più spiata d’Italia si sarebbe messo d’accordo con la produzione per abbandonare il programma proprio stasera. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, l’ex di Shaila sgancia la: “Disposta a tutto”, cosa gli ha fattoLeggi anche: “”, brutto gesto di Lorenzo dopo essersi tolto il microfono (VIDEO)“”, chi rischia distaseraStasera il pubblico sarà chiamato a scegliere di nuovo chi fardalla Casa più spiata d’Italia.