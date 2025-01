Zonawrestling.net - Goldberg si prepara all’ultimo match:”Il mio corpo non è più quello di una volta”

Leggi su Zonawrestling.net

sta dando tutto per il suo ultimonel 2025, ma il prezzo da pagare è alto. La leggenda della WWE non lotta dal 2022, ma si allena duramente ogni sera in palestra per assicurarsi che la sua ultima apparizione sia memorabile. Il problema? Il suonon è piùdi una.Parlando nel suo podcast CarCast,ha raccontato le difficoltà di tornare in forma per il ring a questo punto della sua carriera: “Penso, ‘Sto facendo tutta questa roba per una sola notte.’ Mi sto letteralmente spaccando il culo. Sono qui nel garage, in palestra, ogni sera” ha detto. “Certo, non mi alleno più come una. Ora è un allenamento da 45 minuti in stile Jack LaLanne, invece delle sessioni intense dei tempi d’oro di.”combatte ancora:zione estrema per ild’addioIl problema più grande? Il suogli sta remando contro.