Ecco dove aprirà e come sarà il primo pub della Lidl

Un pub tra le corsie del supermercato? In Irlanda del Nord si può. Dopo un lungo braccio di ferro legale,ha ottenuto il via libera dall’Alta Corte per aprire il suopub all’interno di un punto vendita a Dundonald, paese poco lontano da Belfast, nell'Irlanda del Nord. L’idea è quella di offrire birra alla spina e in bottiglia, vino, sidro e liquori, accanto alla consueta offerta di prodotti a basso costo. Il progetto, inizialmente approvato nel 2020, era stato bloccato da un ricorso di un concorrente, che sosteneva l’inadeguatezza del piano. Ma ora la giustizia ha parlato: il supermercato potrà servire alcolici ai suoi clienti.Ilpub-in-storeaveva già ottenuto una licenza per gestire un pub nel 2020, con la condizione di rilevare la licenza da un pub preesistente.