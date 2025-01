Sport.quotidiano.net - Da valutare. Problema muscolare. Ferguson esce al 10’

Nell’ultima notte da sogno in cui il Bologna sfiora un’altra impresa, arriva una brutta notizia dal campo per Vincenzo Italiano: ildi Lewis, uscito al 10’ della sfida del José Alvalade per un risentimento alla coscia destra che sarà danei prossimi giorni. Lo scozzese è comparso in alcune inquadrature in panchina, sorridente guardando i compagni sul terreno di gioco ma le sue condizioni verranno comunque valutate nei prossimi giorni per capire l’entità delaccusato in partita. Lo staff medico rossoblù come sempre non si è sbilanciato e bisognerà attendere per capire se il capitano del Bologna sarà già a disposizione per la gara casalinga di sabato sera contro il Como. La squadra rientrerà in città nel pomeriggio e si ritroverà poi domani a Casteldebole per iniziare a preparare proprio la sfida contro la squadra di Fabregas.