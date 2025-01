Bergamonews.it - Cortesi: “Un gruppo di rilevanza europea con il cuore a Bergamo”

Leggi su Bergamonews.it

Due anni di lavoro fino all’annuncio arrivato dopo le 17 di mercoledì 29 gennaio. Un’aggregazione industriale tra ilArgomm e ilGapi che crea un colosso di primo piano nel settore della gomma.“Con questa operazione, che credo non abbia nessun precedente in Bergamasca, nasce di fatto un società dicon il– afferma EmanuelePartner dello Studio CMA che ha seguito l’operazione per ilArgomm –. Si tratta di un player nel distretto della gomma del Sebino, il primo secondo il rapporto annuale Economia e Finanza dei Distretti Industriali di Intesa Sanpaolo pubblicato nel luglio 2024”.La base sarà a Villongo neldel distretto della gomma che si allarga a Sarnico, Credaro, Foresto Sparso, Viadanica, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Paratico e Telgate.