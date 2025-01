Complimenti per la trasmissione”, ansiolitico per telespettatori disincantati

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Un safari avventuroso nel telebestiario italiano, popolato da figure mostruose, con la guida esperta di Francesco Specchia. “per la” (Baldini+Castoldi) raccoglie oltre vent’anni di lavoro del critico televisivo di “Libero”. “I mostri li intendo in latino, nel senso di prodigi. E li divido tra chi è consapevole del suo essere un mostro; chi di persona non gli daresti una lira ma ha capito il giochino dell’uscire di zucca davanti alla lucina della telecamera; chi è bravo davvero; infine il trash in purezza, l’insulsaggine, la tv del dolore”, spiega all’Adnkronos. Se gli chiediamo esempi di mostri di comunicazione, troviamo “Alessandro Orsini, Francesca Albanese, Luciana Littizzetto. Su di lei nel libro c’è anche una notizia, nel senso che con mio figlio abbiamo contato tutte le volte che la stella di ‘Che tempo che fa’ ha citato una famosa ditta di divani nei suoi monologhi in Rai, senza che nessuno la tacciasse di pubblicità occulta.