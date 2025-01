Thesocialpost.it - Colpito e ucciso a 19 anni, mentre viaggia in monopattino: follia in Italia, violenza disumana

Leggi su Thesocialpost.it

Orrore all’improvviso in, unaesplosa di colpo a seguito di motivi banali e dalle conseguenze, purtroppo, drammatiche: tutto è successo a Tortona, in provincia di Alessandria. Un ragazzo di 19, Ange Jordan Tchombia, è morto dopo essere stato accoltellato: una persona aveva tentato di rubargli ile lui aveva cercato di opporre resistenza. L’aggressore, a quel punto, lo haprovocandogli ferite poi rivelatesi fatali.Leggi anche:Ange è statoda chi voleva rubargli ilelettrico sul quale stavando. La vittima era un migrante del Camerun arrivato due mesi fa dal Camerun ed era ospite di un centro di accoglienza di Isola S.Antonio (Alessandria).“Ci ha avvertito un nostro collaboratore – ha spiegato Remo Grasso, direttore della struttura di accoglienza alla testata on line Radio Gold –passava vicino alla stazione Ange è stato aggredito da chi cercava di rubargli il