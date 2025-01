Cultweb.it - Che differenza c’è tra lo zodiaco cinese e quello occidentale?

L’astrologia, per chi ci crede, offre uno sguardo affascinante sul nostro posto nell’universo. Ma c’è unasostanziale tra astrologiae quella. Entrambi i sistemi si basano sulla data e l’ora di nascita, ma le loro interpretazioni e simboli divergono in modo significativo. L’astrologia, con le sue radici nell’antica Grecia, associa ogni segno zodiacale a una costellazione e a un periodo dell’anno. I 12 segni (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci) sono legati al movimento del Sole attraverso il cielo. L’astrologia, invece, affonda le sue origini in una leggenda che narra di una gara tra animali indetta da un dio per stabilire l’ordine dei segni. I 12 animali (Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale) rappresentano anni e cicli di tempo.