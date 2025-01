Bergamonews.it - Caso Santanché, i parlamentari bergamaschi di centro-destra: “Continui il suo lavoro”

Sta facendo discutere il “Daniela”. Il ministro del Turismo ed esponente di Fratelli d’Italia lo scorso 17 gennaio, insieme ad altre persone, è stata “rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali” in merito alla vicenda Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha dismesso le cariche nel 2022.La notizia ha suscitato parecchio clamore, le opposizioni stanno chiedendo le sue dimissioni e rispondendo alla domanda di un giornalista che le ha chiesto se anche una parte del suo partito la volesse fuori, lei ha risposto: “Chissenefrega! Pazienza. Ho pochi amici, ma ho sempre contato solo su me stessa”.Nei giorni scorsi anche la premier Giorgia Meloni aveva iniziato a valutare la posizione della titolare del Turismo per capire se la situazione processuale possa comprometterne il ruolo nel governo.