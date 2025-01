Oasport.it - ATP Rio de Janeiro 2025, l’entry list e chi parteciperà: Musetti trova Zverev e Rune sul rosso brasiliano

Leggi su Oasport.it

Da lunedì 17 a domenica 23 febbraio si disputerà l’ATP 500 di Rio de, evento clou dello swing sudamericano sulla terra rossa di inizio stagione. Quasi tutti i big del circuito hanno scelto il cemento di Doha (che ospita a sua volta un ATP 500) per quella settimana, ma in Brasile sarà comunque presente la stella tedesca Alexander.Il numero 2 del ranking mondiale, reduce dalla netta sconfitta in finale agli Australian Open contro Jannik Sinner, potrebbe vedersela con un altro italiano sulla strada verso il titolo a Rio de. Stiamo parlando di Lorenzo, che ha deciso di anticipare la trasferta oltreoceano in vista dei Masters 1000 sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami.Il toscano occupa attualmente la 17ma posizione della classifica ATP e sarebbe ad oggi il numero 3 del seedingdietro al danese Holger, numero 12 al mondo ed ex numero 4 della graduatoria.