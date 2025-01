Ilgiorno.it - Albosaggia e Berbenno, i furti in farmacia salgono a 5 nel mese di gennaio

, 302025 – Con i colpi della scorsa notte sale a 5 nel solodiil numero di farmacie della provincia visitate dai ladri. Le ultime due incursioni hanno interessato la Vitali di via Porto ade la Da Prada srl di via Adua a. A inizioi ladri fecero irruzione alla Gusmeroli di via Stelvio a Montagna e con tutta probabilità gli stessi malviventi tentarono il colpo anche al vicino distributore di carburante Cioccarelli, senza tuttavia portare via alcunché, mentre lo scorso fine settimana è toccato alladel dottor Romoli di Villa di Tirano e a quella comunale del paese confinante, Bianzone. Stessa firma? Il metodo usato dai malviventi è pressoché sempre il medesimo: rottura della saracinesca, quando questa c’è ed è abbassata, e successiva forzatura della porta d’ingresso per poi arraffare il denaro che trovano in cassa o asportare la stessa, se non è possibile aprirla sul posto.