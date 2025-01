Sport.quotidiano.net - Virtus, Zanetti si dimette da presidente. Cda da rifare: in bilico la posizione di Baraldi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 29 gennaio 2025 – Massimosi è dimesso dalla carica didella. Contemporaneamente hanno rassegnato le loro dimissioni anche i consiglieri Nicola Gualandi e Giuseppe Sermasi e siccome il consiglio di amministrazione del club bianconero è composto da cinque membri è automaticamente decaduto in considerazione di queste tre rinunce. La palla passa, quindi, all’assemblea dei soci - composta dall’azionista di maggioranza Massimo, da quello di minoranza Carlo Gherardi e dalla Fondazioneche ha una quota minima - che dovrà definire la comdel nuovo cda. Nella mattinata di oggi il momentaneo ex numero uno della V nera, insieme agli altri membri dimissionari, illustrerà in una conferenza stampa convocata ad hoc le ragioni di questo suo gesto.