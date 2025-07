Il settore calzaturiero maceratese, da solo, nel 2024 ha esportato negli Stati Uniti beni per quasi 46 milioni di euro. È uno dei settori che potrebbe subire il contraccolpo più duro, ma sono a rischio anche meccanica, abbigliamento, agroalimentare e mobili, tutti pilastri dell’economia locale. Questi dazi mettono seriamente a rischio la tenuta di un tessuto produttivo basato su micro e piccole imprese, che non hanno la forza di assorbire aumenti di costo di questa portata. Simone Giglietti, presidente Cna Macerata, è più che preoccupato per l’annuncio dell’amministrazione statunitense di imporre dazi del 30% sulle merci europee a partire dal primo agosto, con pesanti rischi per l’economia del territorio, in particolare le piccole e medie imprese, da sempre motore dell’export marchigiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il conto dei dazi di Trump: "Calzature, 46 milioni di export. A rischio la tenuta del settore"