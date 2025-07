APE Sociale 2025 | guida completa all’anticipo pensionistico INPS

Dal 1° maggio 2017, l’INPS ha introdotto un’importante misura a sostegno dei lavoratori prossimi alla pensione: l’APE Sociale. Si tratta di un’indennità mensile che accompagna il beneficiario fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Nonostante il suo carattere sperimentale, il governo ha confermato l’estensione di questo strumento per tutto il 2025 grazie . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sociale - inps - guida - completa

Inps a Genova: bilancio sociale, digitalizzazione e inclusività per riforme future - Durante il Festival del lavoro tenutosi a Genova, è stato illustrato come si stia monitorando l’efficacia dell’Inps nel restituire benessere alla società in termini economici, sociali, sanitari ed educativi.

Arriva il bonus sociale erogato dall’INPS: metà degli italiani esclusi - C’è un bonus sociale erogato dall’INPS che però esclude la metà degli italiani: una grande occasione però per aumentare l’occupazione in un Paese con grande disparità L’INPS è al lavoro per dare supporti economici alle fasce più deboli, dei bonus che servono per l’integrazione di queste categorie che hanno un reddito molto basso.

Pensioni da fame dopo una vita da precari, il comitato Inps Sicilia: "Un problema sociale" - "Un migliaio di lavoratori sono appena andati in pensione con un assegno mensile al di sotto o pari alla minima attorno ai 600 euro pur avendo lavorato per almeno 35 anni".

PRESTAZIONE UNIVERSALE INPS: Nuovo Questionario Semplificato per BISOGNI GRAVISSIMI! In questo focus previdenza ci occupiamo della nuova versione più chiara e semplice del questionario "bisogno assistenziale gravissimo". ___ Se il video ti è stat Vai su Facebook

NASPI: indennità di disoccupazione 2025; NASpI, la guida completa all'indennità di disoccupazione; Bonus sociali bollette: guida completa 2025.

Domanda di pensionamento Inps, come farla e quando - Ad esempio, per la pensione anticipata flessibile, conosciuta anche come Quota 103, che richiede almeno 62 anni di età e 41 ... Lo riporta money.it

NASpI 2025, nuovi chiarimenti INPS: guida completa al sussidio - MSN - L'INPS chiarisce requisiti NASpI, calcolo e durata prestazione, importi, istruzioni di domanda e decorrenza: guida 2025 per l'indennità di disoccupazione. Da msn.com