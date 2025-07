L’incubo infinito delle due stalker | Non devono tornare libere

Un lungo ricovero, di almeno un anno. Questa la richiesta scritta nella perizia depositata in tribunale a Forlì, per la donna di 37 anni di Arezzo, che ha reso la vita impossibile al camionista 58enne Paolo Zignani di Borello. Stalking e procurato allarme sono le accuse formulate in piĂą procedimenti aperti nel tempo da diversi magistrati, a carico di madre e figlia di Badia Prataglia, che per oltre 30 anni hanno vessato gli abitanti del paese, e negli ultimi tempi, prima di essere rinchiuse in un ospedale psichiatrico, hanno preso di mira anche l’autotrasportatore Paolo Zignani di Borello, destinatario di quasi 850 episodi di molestie e servizi non richiesti: dalle consegne di merci di ogni tipo fino ai carri funebri giunti a casa a ritirare la sua salma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’incubo infinito delle due stalker: "Non devono tornare libere"

Incubo infinito: condannato per maltrattamenti sconta la pena, torna in libertà e tenta di entrare in casa con la forza - Lucca, 16 maggio 2025 – L’ha denunciato per le violenze subite, l’ha fatto condannare, ma non riesce ancora a liberarsi di lui.

Berrettini, incubo infinito: cos’è successo alla vigilia del Roland Garros - Matteo Berrettini è entrato nel cuore dei tifosi per le sue vittorie, certo, ma anche per la compostezza nei momenti difficili, per l’umiltà anche nel momento dei trionfi, per il suo carattere gentile e disponibile.

Pavia, incubo infinito in via De Motis: “Richiamo un’altra estate murati vivi” - Pavia, 24 maggio 2025 – “Non vogliamo trascorrere un’altra estate murati vivi”. I residenti in via De Motis dal 24 febbraio 2021, giorno in cui la palazzina di fronte si è accasciata per un improvviso cedimento delle fondament a, non possono aprire le finestre e non vedono mai la luce.

L’incubo dello stalker silenzioso Ora però dovrà starle lontano - L’incubo dello stalker silenzioso Ora però dovrà starle lontano Trentenne aspettava la giovane in stazione tutte le mattine seguendola da Rho a Milano sempre fissandola negli occhi ... Da ilgiorno.it