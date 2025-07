Calciomercato Juventus rivoluzione sulle fasce! Per un colpo manca solo l’ufficialità per l’altro… Il punto sulle possibili mosse dei bianconeri

Calciomercato Juventus, rivoluzione sulle fasce: gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juventus continua a regalare emozioni, e questa volta il protagonista è il portoghese Francisco Conceição. Il giovane esterno offensivo è stato acquisito definitivamente dalla Juve a titolo definitivo dal Porto per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, con un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2029. Dopo settimane di trattative, il trasferimento di Conceição è stato finalmente concluso, mettendo così la parola fine a una trattativa che sembrava ormai prossima alla chiusura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, rivoluzione sulle fasce! Per un colpo manca solo l’ufficialità , per l’altro… Il punto sulle possibili mosse dei bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - rivoluzione - fasce

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Calciomercato Juve, Weah e Alberto Costa in uscita. Suggestione Pubill, sondati altri due profili Una corsia da rifare: il gioiellino dell’Almeria, 22 anni, è da tempo pure nei radar di Milan e Wolverhampton A poco più di due settimane dalla partenza per il ritiro d Vai su Facebook

Gazzetta - Juventus, tutto su Tonali e Osimhen: Giuntoli prepara la rivoluzione estiva; Juventus, il punto sul mercato: rilancio nel segno delle certezze; Juve, servono esterni da Champions: rivoluzione sulle fasce, tutti i nomi.

Juventus, arriva la freccia per Tudor: blitz in casa Atalanta - Novità interessanti in casa Juventus per una nuova mossa a sorpresa. Come scrive calciomercato.it

Massimo Pavan: "La Juventus deve rinforzare tutte le zone del campo, sulle fasce al momento la situazione non è fantastica..." - Massimo Pavan: "La Juventus deve rinforzare tutte le zone del campo, sulle fasce al momento la situazione non è fantastica. Scrive tuttojuve.com