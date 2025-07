Tour de France 2025 tappa di oggi Toulouse-Toulouse | orari tv percorso favoriti Sarà Van der Poel contro Van Aert?

Riparte dopo il primo giorno di riposo il Tour de France 2025. La Grande Boucle vede oggi in scena l鈥檜ndicesima tappa, con partenza ed arrivo in quel di Tolosa. Frazione non scontata: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma, altimetria e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.30 PERCORSO. 156,8 chilometri da percorrere, 1567 metri di dislivello. Inizio di frazione tranquillo, con la sola C么te de Castelnau d鈥橢str茅tefonds (1,4 km al 6,6%) da percorrere. Dopo il traguardo volante, percorsi 100 chilometri, inizia un finale scoppiettante. In rapida successione C么te de Montgiscard (1,6 km al 5,3%), C么te de Corronsac (900 m al 6,7%), C么te de Vieille-Toulouse (1,3 km al 6,8%) e, per finire, a meno di 9 chilometri dal traguardo, la C么te de Pech David. 🔗 Leggi su Oasport.it 漏 Oasport.it - Tour de France 2025, tappa di oggi Toulouse-Toulouse: orari, tv, percorso, favoriti. Sar脿 Van der Poel contro Van Aert?

