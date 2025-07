Alla guida col telefono cellulare La polizia stradale ritira 74 patenti

Continuano i controlli a tappeto della Polizia di Stato, impegnata in un’intensa attività di prevenzione e vigilanza del territorio della provincia di Ravenna. Nelle ultime due settimane gli agenti della Polizia Stradale di Ravenna hanno proceduto al ritiro di più di 80 patenti di guida, delle quali 74 per utilizzo degli smartphone alla guida. Il codice della strada prevede che è vietato al conducente, durante la marcia, di far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alla guida col telefono cellulare. La polizia stradale ritira 74 patenti

