Calciomercato blitz per Lookman | 50 milioni

Lookman non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. Spunta l’intreccio per 50 milioni di euro: lo vuole a tutti i costi nella big italiana NovitĂ importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccate nigeriano in Serie A. Una nuova occasione di mercato per puntare sempre in alto: può firmare subito con un’altra big italiana per far svoltare la sua carriera. – Lapresse – calciomercato.it  Ademola Lookman non vede l’ora di continuare il suo percorso di crescita. Spunta la nuova decisione per l’attaccante nigeriano che ha una valutazione intorno ai 50 milioni di euro: può arrivare la firma con un’altra big in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, blitz per Lookman: 50 milioni

In questa notizia si parla di: lookman - milioni - calciomercato - blitz

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Napoli, Ademola Lookman nome caldo per l’estate: investimento da 60 milioni di euro? - Al termine della stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte decideranno se proseguire o meno il rapporto di lavoro.

Lookman via per 65 milioni: Juve beffata, l’affare decollerà in estate - Lookman si allontana dalla Juventus. Il 27enne nigeriano andrà via per 65 milioni: ecco lo scenario che si concretizzerà in estate.

Calciomercato, blitz per Lookman: 50 milioni - it Ademola Lookman non vede l’ora di continuare il suo percorso di crescita. Lo riporta calciomercato.it

Blitz per Lookman, 65 milioni: Inter-Juve, scelta fatta - it Il tecnico ha annunciato il suo addio, a fine stagione o nel 2026, rovinando un po’ il clima tra i nerazzurri. Secondo calciomercato.it