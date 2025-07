La storica regolarizzazione San Dionigi bando in arrivo Chi vince anticipa le spese Il Leonka | Raccolta fondi

La delibera che autorizza il lancio di un bando per l’affidamento del capannone di via San Dionigi sarĂ approvata a breve dalla Giunta comunale, possibile giĂ domani o, comunque, entro agosto. Ma chi se lo aggiudicherĂ dovrĂ sostenere un investimento iniziale di non poco conto, dovrĂ infatti anticipare tutte le spese per la bonifica dall’amianto e per la messa in sicurezza dell’immobile ma anche dell’area di pertinenza. L’ammontare della spesa sarĂ restituita dal Comune solo negli anni, solo a rate, attraverso uno sconto mensile sul canone da corrispondere per il comodato d’uso, il diritto di superficie o l’affitto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

