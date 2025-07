Alla guerra ucraina mancava solo la mediazione campana

Se non ci fosse dietro una tragedia – o meglio, una sfilza di tragedie: la tragedia della guerra in Ucraina prima di tutto, ovviamente, ma anche la tragedia della Campania e la tragedia del Pd – l'atteggiamento di Vincenzo De Luca sull'incresciosa vicenda del suo invito al direttore d'orchestra putiniano Valerij Gergiev, il 27 luglio a Caserta per il festival «Un'Estate da re», farebbe morire dal ridere. «La Campania è l'unica istituzione che ha promosso iniziative per la pace quando tutti quanti dormivano in piedi», ha scandito ieri con rabbia il presidente della Regione ai cronisti che gli chiedevano di commentare l'appello di Julija Navalnaja, vedova dell'oppositore di Putin ammazzato in un gulag, a ritirare l'invito a uno dei principali fiancheggiatori e propagandisti del regime (la sua prima risposta però era ancora peggiore, e merita di restare a verbale come marchio d'infamia: «Dobbiamo parlare di gossip?»).

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra".

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

