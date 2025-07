Lo street artist italiano Millo per la prima volta si è messo alla prova con un’installazione gonfiabile | The Lovers

Due innamorati giganti abbracciati lungo il Tevere, a Roma. È l'opera The Lovers di Millo, street artist italiano che di solito realizza murales di grandi dimensioni sui palazzi. Questa vola Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo, ha voluto dare una dimensione nuova ai personaggi dei suoi murales. Invece di esplorare contesti urbani disegnati su una parete, questa volta ha dato loro forma attraverso dei gonfiabili giganti. Il titolo dell'opera è The Lovers e i suoi due innamorati si abbracciano a Roma, accoccolati lungo il Tevere. The Lovers dello street artist Millo lungo il Tevere (Foto di Marco Di Vincenzo)

