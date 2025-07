Via Locchi a breve i lavori Stabile pronto entro l’anno Ma è polemica sui ritardi

Inizieranno entro breve i lavori sia per la riqualificazione totale della sala polifunzionale che per gli appartamenti di proprietà di Acer in via Locchi, nel quartiere dei Romiti. Rassicurazioni in tal senso sono arrivate ieri durante la seduta del consiglio comunale in risposta a vari question time presentati da Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico. Nelle domande dei consiglieri di opposizione si sottolinea come lo stabile Acer, che afferisce ai numeri civici 3, 5, 7 e 9, si presenti fatiscente in molte sue parti, con crepe sui muri "che fanno dubitare della sua stabilità ", sporco e pieno di trappole per topi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Locchi, a breve i lavori. Stabile pronto entro l’anno. Ma è polemica sui ritardi

