Su Dazi e Almasri il governo non riferirà in Parlamento Ira delle opposizioni

La situazione incandescente che si registra al ministero della Giustizia per il caso Almasri e a livello internazionale per la schizofrenia di Trump sui dazi ha contribuito a rendere ancora piĂą infuocato il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Da giorni gli esponenti dei partiti di minoranza chiedono che il Guardasigilli riferisca in Parlamento dopo . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Su Dazi e Almasri il governo non riferirĂ in Parlamento. Ira delle opposizioni

