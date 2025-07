Costituita ufficialmente la ’Ars et Labor’.

Si presenta bene, Juan Carlos Molinari: look sportivo, agile, andatura sciolta, chiacchiera svelta, meglio se in spagnolo, anche se l’italiano lo capisce poi bene. Siede accanto a sindaco e assessore, ma al seguito c’è anche Pierpaolo Triulzi, che lui stesso definisce come il mediatore che ha propiziato il suo intervento in Ars et Labor (si scrive così, ma si legge Spal). Il dibattito è serrato, interrotto solo dalle pause della traduttrice. A un certo punto il nuovo patron sembra anche auspicare nella sua lingua di poter avere presto il nome Spal, ma la frase non è riportata in italiano, quindi si deve dare per non detta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

