Frosthaven | Il GdR strategico ispirato al celebre gioco da tavola arriva su PC

L’attesa è finita: Frosthaven, il nuovo RPG tattico dark fantasy tratto dal gioco da tavolo cult di Isaac Childres, debutterà in Accesso Anticipato su Steam il 31 luglio 2025. A darne l’annuncio sono Arc Games e lo studio Snapshot Games, diretto da Julian Gollop, il leggendario creatore di X-COM. Questo adattamento digitale promette di trasportare tutta la profondità strategica, narrativa e gestionale dell’opera originale in una forma accessibile e immersiva, con contenuti in costante espansione. Un debutto ricco, ma solo parziale. La versione in Accesso Anticipato includerà circa un terzo della campagna completa, con nuovi aggiornamenti ogni tre mesi che aggiungeranno missioni, classi, funzionalità e affinamenti del gameplay. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

