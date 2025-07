Escursionista di Legnano disperso nei boschi del Biellese | ricerche in corso

Legnano (Milano), 16 luglio 2025 –  Ore di apprensione per un escursionista di Legnano, in provincia di Milano,  che risulta disperso da alcuni giorni nel Biellese. Dopo che l’uomo, partito per un’escursione, non ha fatto rientro e non ha piĂą dato notizie di sĂ©, sono partite le ricerche: i vigili del fuoco di Biella stanno controllando la zona montana tra Bocchetto Sessera e la Casa del Pescatore.  Le ricerche si concentrano in particolare in un’area impervia, caratterizzata da boschi e sentieri montani. In campo, oltre ai vigili del fuoco, al Soccorso Alpino e all’elicottero Drago, anche i Carabinieri e i nuclei specialistici dei cinofili, assieme alle unitĂ SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

