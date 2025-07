L’Italia ha un anno per non perdere i fondi europei

Il paese fatica a rispettare le scadenze e solo una piccola percentuale delle nuove opere pubbliche è stata completata. Il videoreportage. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’Italia ha un anno per non perdere i fondi europei

In questa notizia si parla di: italia - anno - perdere - fondi

L’operaio pugliese fra gli oltre duecento morti in incidenti sul lavoro in Italia da inizio anno Solo ieri tre deceduti - L’operaio di San Nicandro Garganico aveva 47 anni. Ieri pomeriggio è morto a Paliano, provincia di Frosinone, folgorato da una scossa elettrica mentre era al lavoro alle prese con pannelli fotovoltaici.

Reporter senza frontiere: Italia 49esima per libertà di stampa. Scende di tre posizioni in un anno - RFS ha pubblicato il rapporto annuale sulla libertà di stampa in 180 paesi del mondo. L'autonomia dei media è in crisi a causa delle difficoltà economiche generalizzate.

“12mila morti l’anno in Italia per i gas ‘killer’ nelle cucine, siamo il Paese più colpito in Europa”: l’allarme nel novo studio. Ecco cosa sono e come evitarli - Ogni volta che accendiamo i fornelli a gas per cucinare, potremmo mettere inconsapevolmente a rischio la nostra stessa vita.

Siamo preoccupati: l’Italia rischia di perdere fondi UE perché il governo è troppo preso da una riforma costituzionale che indebolisce la magistratura, compromettendo la separazione dei poteri e la tenuta democratica del Paese. Vai su X

Bonus nuovi nati, Fratelli d'Italia: “Regione trasferisca fondi ai comuni senza perdere più tempo” Cagliari, 26/06/2025 - “La Regione trasferisca i fondi ai comuni del bonus nuovi nati senza perdere altro” la stoccata è di Fausto Piga, vicecapogruppo di FDI in co Vai su Facebook

L’Italia ha un anno per non perdere i fondi europei; Le prospettive del Pnrr a un anno dalla scadenza; Contributi a Fondo Perduto 2025: cosa sono, quali sono e come ottenerli • I.

Lavori in ritardo per il ponte ciclabile. C’è il rischio di perdere i fondi - È scaduto l’11 luglio il termine per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Chienti, ma della struttura ancora non c’è neppure l’ombra. Segnala msn.com

L'Italia rischia di perdere 20 miliardi di fondi di coesione - Cgia: "A rischio 20 miliardi di fondi europei per la coesione" È a rischio una buona parte dei 19,8 miliardi di euro che Bruxelles ci ha messo a disposizione da almeno nove anni. Da affaritaliani.it