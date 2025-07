Si svolgerĂ questa mattina l’ Assemblea dei soci di aMo convocata nella sede della Provincia in viale Martiri. Il neo amministratore unico Andrea Bosi aveva detto nei giorni scorsi di averla convocato d’urgenza dopo aver elaborato un piano di azione in otto punti: "Esporremo questi punti ai soci. Non esiste altro scenario se non quello in cui la SocietĂ , parte danneggiata insieme ai cittadini e alla collettivitĂ , si doti di un modello organizzativo ’blindato’, un regolamento finanziario, che impedisca in futuro il ripetersi di episodi analoghi". Bosi è in attesa inoltre di ricevere "il parere del legale incaricato di verificare la possibilitĂ di un’ azione legale in sede civile urgente nei confronti della presunta responsabile di ammanchi perpetuati nel tempo e di verificare la sussistenza dei presupposti di legge anche per un’eventuale azione di responsabilitĂ verso i soggetti previsti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuove regole per l'agenzia. Pressing sul direttore: lasci