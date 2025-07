Al presidio di via Gramadora anche il Movimento 5 Stelle | Piena solidarietà ai lavoratori

Ormai da 2 settimane davanti ai cancelli di Gruppo 8 in via Gramadora a Forl√¨, continua il presidio dei lavoratori pakistani per mantenere il proprio posto di lavoro, contro lo smantellamento dello stabilimento dove si producono divani ed arredi di lusso. Agli operai arriva la solidariet√† del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Mobilitazione in via Gramadora, lunedì di tensione: la Polizia interviene al presidio degli operai - Tensione lunedì mattina all'undicesimo giorno di mobilitazione degli operai di Sofalegname, impiegati in appalto alla Gruppo 8 di via Gramadora, per salvare i posti di lavoro contro la delocalizzazione.

La protesta degli operai, continua il presidio in via Gramadora. Assenti gli agenti in tenuta antisommossa - Giunge al dodicesimo giorno la mobilitazione degli operai di Sofalegname, impiegati in appalto alla Gruppo 8 di via Gramadora, per salvare i posti di lavoro contro la delocalizzazione.

Suddcobas PRATO / PRESIDIO ALLA PREFETTURA CONTRO I MANGANELLI DELLA POLIZIA, IN SOLIDARIETA' AI COMPAGNI DI GRUPPO 8 Forlì, via Gramadora. Dalle prime ore di questa mattina polizia attacca con i manganelli lo sciopero degli operai Vai su Facebook

