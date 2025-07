Tentato omicidio in stazione Ferisce al collo il rivale con un coccio di bottiglia Arrestato l’aggressore

Una lite per futili motivi, poi l’aggressione improvvisa e violenta: un uomo è stato colpito al collo con un coccio di bottiglia e ha rischiato la vita. Così si è consumato il tentato omicidio avvenuto l’altra sera sera a Rimini, lungo il viale che conduce alla stazione ferroviaria. Un uomo di 53 anni, cittadino marocchino residente in provincia, è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di aver aggredito e ferito gravemente un 48enne pugliese, colpendolo al collo con una bottiglia di birra rotta. L’episodio si è verificato intorno alle 20.20, vicino ai giardini antistanti la stazione, area già nota alle forze dell’ordine per la presenza abituale di piccoli gruppi che stazionano nella zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

