Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 | Guida completa alle Sfide di Trick

In Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, ogni livello è più di un semplice scenario: è un campo da gioco tecnico dove stile, precisione e creatività si fondono. Tra le modalità più appaganti ci sono le Sfide di Trick, pensate per mettere alla prova le tue abilità con acrobazie avanzate e combo spettacolari. Completarle ti permette di ottenere ricompense esclusive, tra cui pacchetti estetici, accessori rari, personalizzazioni speciali e una bella quantità di Skater Bucks. Come funzionano le Sfide di Trick. Le Sfide di Trick sono presenti in tutti i livelli di Tony Hawk’s Pro Skater 3 e Tony Hawk’s Pro Skater 4. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

