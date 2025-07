CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM FEMMINILE DALLE 10.00 7.31: A completare la top 10 Kynigakis, Sloman, Filadelli, Olivier, Gravley 7.29: Alzano il ritmo anche gli azzurri che sono nella top 10. Wellbrock in testa, Rasovszky alle sue spalle, poi Betlehem, Adeev e Paltrinieri 7.25. Ancora Wellbrock davanti, gli azzurri cercano di gestire le energie restando attorno alla decima posizione 7.21: Passaggi improbabili al secondo rilevamento cronometrico. Bisogna fare a occhio. Tutti i migliori sono davanti, molti si tolgono la cuffia, segno che il caldo (30° in acqua) si sta facendo sentire e siamo solo a un quinto di gara 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Wellbrock e Rasovszky davanti. Azzurri nel gruppo di testa