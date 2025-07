Maltrattamenti picchia il padre e rompe i mobili

Alterato dall’alcol ha aggredito il padre e ha danneggiato i mobili di casa. Un 42enne di Cesena è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Lunedì pomeriggio i carabinieri di Borello e una squadra d’intervento operativo del 5° Reggimento ‘Emilia Romagna’ di Bologna, hanno arrestato un 42enne, italiano, residente a Cesena, ubriaco, già noto per precedenti penali, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti su richiesta dei genitori dell’uomo presso la loro abitazione, dove erano presenti anche altri familiari tra i quali due bimbi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti, picchia il padre e rompe i mobili

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - padre - mobili - picchia

