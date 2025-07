Nuova comunità educativa in via Pisano | un progetto per l’accoglienza e l’autonomia delle giovani vulnerabili

Sarà realizzata in via Pisano, a Modena, una nuova comunità educativa destinata all’accoglienza di ragazze minori e maggiorenni fragili, grazie all’iniziativa congiunta dell’associazione Marta e Maria, del Gruppo Ceis e della Parrocchia Santa Rita da Cascia. Il progetto prevede la costruzione di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

16enne drogata con psicofarmaci e violentata in comunità educativa a Lecce: indagato un operatore 31enne - Una 16enne potrebbe aver subito violenze sessuali da un operatore della comunità educativa da lei frequentata: il 31enne l'avrebbe drogata con psicofarmaci

Sedicenne stordita con psicofarmaci e abusata nella comunità educativa: indagato un dipendente - È stato iscritto nel registro degli indagati un 31enne accusato d i violenza sessuale aggravata ai danni di una 16enne ospite di una comunità educativa salentina presso cui l’uomo lavorava.

Abusi su 16enne in comunità educativa nel Salento: indagato un operatore di 31 anni - Gli abusi si sarebbero consumati in più occasioni tra dicembre 2024 e febbraio di quest'anno, anche approfittando, in una circostanza, dello stato di incoscienza della giovane dopo la somministrazione di psicofarmaci.

Edunext è un progetto nazionale che unisce 35 università, tra cui UniGe, con l’obiettivo di offrire un’esperienza formativa più accessibile, flessibile e vicina alle esigenze della comunità studentesca. Stiamo lavorando per migliorare ogni aspetto del progett Vai su Facebook

