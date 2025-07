Nuova era biancazzurra Molinari si presenta | | Spal ti riporterò in alto E Antenucci ci sarà

È un uomo solo al comando Juan Martin Molinari, che si presenta alla città di fianco al sindaco Alan Fabbri e all’assessore allo Sport Francesco Carità (e alla traduttrice) ma senza svelare chi farà parte del suo team. Tra la platea presente nella residenza municipale però c’è anche Pierpaolo Triulzi, suo braccio destro e artefice dell’operazione che ha portato la cordata argentina al timone della nuova Spal. Poche parole, ma idee chiare per il banchiere argentino che sarà il patron ma non il presidente dell’Ars et Labor Ferrara, un club ancora in fase embrionale ma nelle intenzioni della proprietà sudamericana è destinato a tornare grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

