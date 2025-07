Gianni Iapichino | Larissa ha un nuovo motore abbiamo capito cosa non aveva funzionato a Parigi Ruoli ben definiti tra noi

Gianni Iapichino ha ripercorso la sua carriera da atleta durante l'ultima puntata di OA Focus, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: " Sono riuscito a superare 5.80 (nel salto con l'asta, n.d.r.) in una gara esibizione in piazza a Iglesias, ma purtroppo al tempo non venivano omologate. Quindi mi è rimasto il 5.70 che ho superato due volte, prima a Sestriere e poi agli Europei di Helsinki dove arrivai ottavo. Ho fatto anche le prove multiple, da piccolino il mio allenatore mi aveva portato a vincere i vari titoli italiani giovanili con vari record italiani: ho accantonato per salto con l'asta e salto in lungo, dove ho saltato otto metri ventoso e 7.

ATLETICA: Gianni Iapichino, dall’asta olimpica alla guida della figlia Larissa - In questa intervista esclusiva parliamo con uno dei coach più influenti dell’atletica italiana. Scopri quale atleta internazionale gli piacerebbe allenare se non seguisse sua figlia, ma anche i segreti dietro una stagione in crescita: Primo salto oltre i 7 metri – è scattato qualcosa nella testa? Meno gare, più qualità – cosa è cambiato nella preparazione 2025? Mondiali a settembre – come si adatta il lavoro fisico e mentale a un calendario anomalo? Un contenuto imperdibile per gli amanti dell’#atletica, degli #allenatori di alto livello e per chi vuole capire come si costruisce una campionessa! Conduce Alice Liverani con Ferdinando Savarese Guarda fino alla fine per un’analisi tecnica e mentale completa!

ATLETICA: Gianni Iapichino, dall’asta olimpica alla guida della figlia Larissa; Gianni Iapichino:: Larissa sta crescendo; Larissa e Gianni Iapichino: «Io sono il coach», «Ma ceno sempre da lui».

