Nintendo Switch e Switch 2 | disponibile il firmware 20.20 con fix importanti

Nintendo ha rilasciato ufficialmente il nuovo aggiornamento firmware 20.2.0 per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, già disponibile per il download automatico a tutte le console collegate a Internet. L’update introduce correzioni mirate e i consueti miglioramenti alla stabilità , confermando l’impegno della casa di Kyoto nel garantire un’esperienza utente sempre più solida, soprattutto con la nuova generazione hardware. Switch 2 – Gamerbrain.net Risolto il bug nel trasferimento del Controllo Genitori su Switch 2. Una delle principali correzioni riguarda un problema durante il trasferimento delle impostazioni del Controllo Genitori dalla vecchia Nintendo Switch alla nuova Switch 2. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nintendo Switch e Switch 2: disponibile il firmware 20.2.0 con fix importanti

