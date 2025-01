Quotidiano.net - Unghie, come fare una manicure perfetta in poche mosse

Leggi su Quotidiano.net

Ormai da qualche stagione i trend della nail art sembrano puntare sue mani dal look semplice, ma sofisticato, che si può ottenere facilmente a casa, soprattutto seguendo i suggerimenti di vere artiste del settore. Star e influencer Le star che stanno dettando le tendenze nelleal momento sono molte, soprattutto grazie ai social media che permettono loro di condividere in tempo reale i loro look e i loro stili unici. Pioniera anche in questo, Madonna non smette mai di sorprendere con le sue3D, spesso impreziosite da decorazioni audaci e brillanti. Dua Lipa è un'icona di stile che ama sperimentare con le, spaziando daminimaliste,la frenchrivisitata, a versioni più eccentriche e colorate. Trendsetter del settore sono anche Kim Kardashian e Kylie Jenner, sempre all’avanguardia con stili che spaziano dalunghe e affilate a design più creativi e giocosi,pastello con dettagli in oro o glitter.