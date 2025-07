Dazi le stime di Visconti Ficei | Evitare che lievitino oltre il 10% e che si crei un effetto domino nell’economia

Le stime di Visconti Ficei sottolineano l’importanza di contenere i dazi al 10%, evitando un effetto domino che potrebbe sconvolgere l’economia italiana. Oggi, ciò che prima era solo una minaccia diplomatica si presenta come un’eventualità concreta, con possibili conseguenze devastanti. Ma cosa succederebbe se i dazi aumentassero fino al 17%? Le cifre parlano chiaro: il nostro export, pari a circa 65 miliardi di euro all’anno negli Stati Uniti, rischia di subire un colpo pesante.

«Un’ipotesi che fino a pochi mesi fa sembrava solo una minaccia diplomatica è, oggi, sul tavolo dei negoziati: l’introduzione di nuovi dazi generalizzati del 10% sui prodotti italiani esportati verso gli Stati Uniti. Ma cosa accadrebbe se quell’asticella, anziché fermarsi al 10%, salisse gradualmente fino al 17%? Le cifre sono chiare. L’Italia esporta ogni anno beni per circa 65 miliardi di euro nel mercato statunitense. Se il dazio salisse all’11%, si registrerebbe un aggravio complessivo di costi pari a 650 milioni di euro, che diventerebbero 1,3 miliardi al 12% e salirebbero progressivamente fino a 4,55 miliardi con dazi al 17%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dazi, le stime di Visconti (Ficei): “Evitare che lievitino oltre il 10% e che si crei un effetto domino nell’economia”

