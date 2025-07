Leoni Juventus il difensore è sempre più lontano | questo club di Serie A fa sul serio ma il Parma… Cosa succederà nei prossimi giorni

Nel mondo del calcio, le trattative sono spesso un susseguirsi di colpi di scena e sorprese. Juventus e Parma si muovono in direzioni opposte, alimentando il countdown verso il prossimo capitolo di questa intricata saga di mercato. Con le speculazioni che aumentano, i tifosi si chiedono: cosa succederà nelle prossime settimane? La risposta si avvicina, e il futuro di Giovanni Leoni potrebbe riscrivere le carte in tavola.

Leoni Juventus, il difensore è sempre più lontano dall'interesse dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. L'Inter è alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa, e il nome che risulta in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu è Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico rumeno ha ribadito che, dopo aver concluso gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Bonny, la priorità per il mercato in entrata è proprio il reparto difensivo. Leoni, che si è fatto notare per le sue prestazioni eccellenti, rappresenta una delle promesse più interessanti del calcio italiano.