Temporali e vento di burrasca dopo il grande caldo | un giorno e mezzo di allerta meteo sulle Marche Pioggia e grandine sul Pesarese temperature sotto i 30°

Dopo giorni di caldo estivo, le Marche si preparano a un brusco cambio di stagione: temporali violenti, vento di burrasca, pioggia e grandine stanno attraversando il Pesarese, con temperature che scendono sotto i 30°C. Due giorni di allerta meteo, martedì e mercoledì, segnalano un clima in trasformazione improvvisa. Scopriamo insieme come affrontare questa giornata intensa e imprevedibile, garantendo sicurezza e informazione in tempo reale.

Doppia allerta: martedì e mercoledì ANCONA - Un violento temporale si è scatenato poco prima delle 20 nel Pesarese trasformandosi, in alcune zone (come a Borgo Santa Maria),. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Temporali e vento di burrasca dopo il grande caldo: un giorno e mezzo di allerta meteo sulle Marche. Pioggia e grandine sul Pesarese, temperature sotto i 30°

