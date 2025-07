Antonello Falqui chi era la moglie Donatella | Mi sono sposato due volte credo nell’amore

Antonello Falqui, celebre regista e sceneggiatore italiano, ha vissuto due matrimoni che hanno segnato profondamente la sua vita sentimentale. Con la prima moglie, diventò padre e affrontò i primi passi della famiglia, mentre la seconda relazione, più recente, nacque dopo la perdita della madre dei suoi figli. In un’intervista a Gigi Marzullo, Falqui svelò: “Ho avuto due donne molto comprensive nella mia vita...” Scopriamo insieme i dettagli di questa storia di amore e dedizione.

Antonello Falqui ha avuto due matrimoni: con la donna sposata in prime nozze diventava padre, mentre la seconda una donna piĂą giovane di lui è arrivata dopo la scomparsa della madre dei suoi figli. Qualche indizio sulla vita privata arriva attraverso un’intervista di molti anni fa che Antonello Falqui rilasciò a Gigi Marzullo. In quell’occasione, parlando della sua figura di marito, dichiarò: “Ho avuto due donne molto comprensive nella mia vita in tutti i sensi. La prima è la madre dei miei figli. L’attuale, piĂą giovane di me, sposata dopo la morte della mia prima moglie”. Antonello Falqui, che dalla prima moglie ha avuto un figlio di nome Luca, nel corso dell’intervista parlò poi di amore, definendolo: “Un feeling che si registra fra due persone, a volte anche misurandosi con il dolore”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it