Assago, comincia la conta dei danni provocati dal maltempo.

Assago si risveglia sotto i segni di un violento maltempo che ha sconvolto il Sud Milano. Tra tetti scoperchiati e cortili allagati, la conta dei danni è appena iniziata, ma l’attenzione è già alta: sarà un percorso lungo per riparare quanto rotto dalla furia della natura. La sfida ora è ricostruire e tornare alla normalità, affrontando le conseguenze di questa tempesta implacabile.

Assago, 8 luglio 2025 - Maltempo: scoperchiata una palazzina in via Matteotti. Il tetto è volato all'interno del cortile condominiale senza ferire nessuno e senza colpire le auto in sosta. Assago, tetto di un palazzo in via Matteotti, scoperchiato dal temporale - 8 luglio 2025 - foto SpfAnsa È cominciata la conta dei danni provocati dal maltempo nel Sud Milano. Vento forte, grandine e veri e propri nubifragi hanno lasciato il segno anche questa volta, come ormai accade ad ogni temporale estivo. Assago, tetto di un palazzo in via Matteotti, scoperchiato dal temporale. Sequenza di immagini - 8 luglio 2025 - foto SpfAnsa Ad avere subito i danni maggiori è stato il territorio di Assago, dove una tromba d'aria abbattutasi lunedì sera ha fatto letteralmente volare il tetto di una palazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it