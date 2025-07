McTominay rifiuta l' Arabia Saudita | Resto al Napoli | Offerta milionaria respinta

rifiutato un'offerta milionaria dall'Arabia Saudita, scegliendo di restare fedele alla maglia azzurra del Napoli. In un calcio sempre più guidato dal denaro e dalle scelte di convenienza, la decisione di McTominay rappresenta un gesto di grande integrità e passione. La sua scelta dimostra che, anche in un mondo dominato dai petrodollari, ci sono ancora uomini troppo innamorati della maglia per cederla a qualsiasi prezzo.

In un calcio dominato dai petrodollari e da scelte dettate quasi esclusivamente dal denaro, ci sono ancora storie che scaldano il cuore e riaffermano un principio quasi dimenticato: l'attaccamento alla maglia. La storia del giorno ha per protagonista l'idolo indiscusso del Napoli Campione d'Italia, Scott McTominay. Secondo un clamoroso retroscena svelato da Il Mattino, il centrocampista scozzese ha compiuto un gesto che vale più di un gol: ha sbattuto la porta in faccia a un'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita, senza neanche sedersi a discuterla. Scott McTominay esulta con Antiono Conte allenatore del Napoli La rivelazione de Il Mattino: l'offerta monstre dopo lo Scudetto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - McTominay rifiuta l'Arabia Saudita: "Resto al Napoli" | Offerta milionaria respinta

In questa notizia si parla di: mctominay - arabia - saudita - napoli

Napoli, McTominay è il colpo dell’anno: lo United si pente, chiuse tutte le porte anche all’Arabia - Napoli ha fatto il colpo dell’anno portando a casa Scott McTominay, ma il Manchester United si pente amaro di aver perso un talento cresciuto tra le proprie fila.

"Resto a Napoli", lo scozzese non ha intenzione di lasciare gli azzurri. Rifiutata una super offerta dall'Arabia Saudita arrivata pochi giorni dopo la vittoria dello Scudetto. Vai su Facebook

Napoli su Jackson. No all’Al Hilal per McTominay; Conte: McTominay e David Neres hanno qualche problemino; McTominay: Continuiamo a migliorare e prendiamo gli aspetti positivi.

Clamoroso Il Mattino - Offerta dall'Arabia per McTominay: la risposta da applausi del centrocampista del Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli svela un'offerta dall'Arabia Saudita per Scott McTominay:"In Arabia, in attesa di Theo Hernandez e pure Osimhen, giurano c ... msn.com scrive

Napoli, super-offerta dall’Arabia per McTominay: la risposta del centrocampista - Scott McTominay ha avuto nei giorni scorsi una grossa offerta dall'Arabia Saudita, ma la risposta dello scozzese è stata netta ... Come scrive msn.com